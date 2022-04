CdS | Romagnoli, nuovo vertice con la Lazio

Dopo il colloquio con Sarri, la società biancocelste avvia il piano di mercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito e Tare in queste ore – a meno che non lo abbiano fatto già ieri – proveranno a chiudere per Romagnoli. La trattativa per il difensore del Milan è stata aperta da oltre un mese, fino a due giorni fa non era stata chiusa a causa della mancata intesa sull’ingaggio. Il giocatore ha manifestato la volontà di andare alla Lazio, anche a costo di ridurre il proprio stipendio. Potrebbe valutare anche l’opzione di rimanere al Milan o considerare altre possibilità, tra cui la Juve e altri club stranieri. Il presidente biancoceleste vorrebbe prenderlo e c’è l’ok di Sarri.

Nel vertice con l’agente Enzo Raiola, che controlla anche Patric, si parlerà anche dello spagnolo: Sarri considera il centrale funzionale al progetto e vorrebbe trattenerlo. Il tecnico ha bisogno di quattro difensori centrali, considerato che perderà Luiz Felipe, destinato al Betis. Il giocatore non ha ancora firmato, sta valutando anche un’altra proposta spagnola e una in arrivo dalla Bundesliga. Ma è orientato a lasciare la Capitale.

IN BILICO. Nel caso in cui dovesse arrivare Romagnoli, partirà Acerbi. Il difensore, contestato dalla Nord, potrebbe valutare qualsiasi scenario, ma non ha chiesto la cessione. L’ex Sassuolo potrebbe costare 6-7 milioni sul mercato.

CAPUTO. Il piano ipotizzato da Sarri e Lotito prevede 6-7 acquisti e sarà impossibile trattenere Milinkovic. Non ci sono stati contatti con Vecino, in scadenza con l’Inter. Si valuta anche per il vice Immobile: qualora Muriqi tornasse a Roma, verrà messo sul mercato. Sarri ha rifatto il nome di Ciccio Caputo, in uscita dalla Samp e di cui si era già parlato a dicembre, ma il regolamento impediva un terzo tesseramento del giocatore nella stagione.

