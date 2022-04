Il Tempo | Lotito ci riprova: prezzi popolari contro il Torino

Genoa–Lazio, la miglior difesa degli ultimi due mesi contro il secondo attacco più prolifico del campionato.

Come riportato da La Repubblica, domani a Marassi il tedesco Blessin, forte della solidità del suo Genoa (4 clean sheet nelle ultime 5 in casa e solo 3 gol subiti da febbraio), ospiterà all’ora di pranzo Sarri, desideroso invece di chiudere il campionato con il primato delle reti segnate: per ora solo l’Inter (63) è davanti alla sua Lazio (60). Anche se il Genoa non concederà più volte il fianco al tridente biancoceleste, che dovrebbe essere lo stesso di sabato scorso: Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile, con Pedro cambio di lusso.

Ciro, ex di turno, vuole scrollarsi di dosso le polemiche seguite all’eliminazione della Nazionale. E il Genoa gli porta bene: in carriera ha segnato 12 volte alla squadra ligure, solo con la Sampdoria vanta uno score migliore. Ed è finito tra i marcatori in tutti gli ultimi 4 incontri giocati in A contro i rossoblù.

Immobile è il presente e il futuro della Lazio, che però nella rivoluzione estiva dovrà portare a Formello un vice all’altezza. Il nome illustre è quello di Mertens, 34 anni, che non rinnoverà con il Napoli. Sarri lo avrebbe già contattato di persona e il belga sarebbe intrigato dall’esperienza laziale. Un altro profilo da tenere d’occhio è Caputo.

Da Formello intanto buone notizie per Sarri, che ha ritrovato Luiz Felipe, Radu e soprattutto Luis Alberto: tutti in campo e convocabili per il Genoa. Da capire però le condizioni dello spagnolo, che a Marassi nel 2017 segnò il suo primo gol con la Lazio: un solo allenamento in settimana, va considerato ancora in ballottaggio (ma resta favorito) con Basic, che cerca spazio per rilanciarsi.

