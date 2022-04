Primavera 2 | Al Fersini pronta la sfida tra Lazio e Cosenza

Dopo la beffa dello scorso sabato sul campo del Benevento, con il gol del 2-2 subito all’ultimo minuto, i ragazzi di Calori sono pronti a tornare in campo: domani al Fersini arriva il Cosenza, calcio d’inizio alle ore 11:00. Le due squadre si riaffrontano dopo l’andata giocata a dicembre: la Lazio vinse per 1-2 in Calabria, grazie alle reti di Crespi e De Santis. Quella contro il Cosenza fu la prima delle sei vittorie consecutive, che lanciarono i biancocelesti in testa alla classifica.

IL COSENZA

Pur presentandosi al Fersini al nono posto in classifica, i rossoblù sono un avversario ostico se consideriamo le gare in trasferta. Il Cosenza arriva infatti da due successi esterni consecutivi: prima lo 0-2 sul campo della Ternana, poi lo 0-1 contro la Salernitana. Quattro vittorie e un pareggio nelle dieci partite giocate lontano dalle mura amiche: insieme alla Salernitana, è l’unica squadra del Gruppo B ad aver fatto più punti in trasferta che in casa. Sono diciannove i punti che la separano dalla Lazio, sintomo di una differenza che si è vista nell’arco della stagione.

LA LAZIO

Il calo biancoceleste dell’ultimo periodo è stato bilanciato da quattro punti nelle ultime due gare: dopo il successo con il Frosinone, l’unico nelle ultime sei gare, è arrivata la beffa con il Benevento. Il bilancio casalingo della Lazio recita sette vittorie, due pareggi e due sconfitte, ma il dato più interessante è dato dalla tenuta difensiva dei ragazzi di Calori: in casa è la squadra che ha subito meno gol, con solo otto reti incassate.

La probabile formazione

Lazio (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Silva, Santovito, Marinacci; Ferrante, Ferro, Bertini; Adjaoudi; Tare, Crespi.

