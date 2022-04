TMW | Lazio, Andrè Anderson ceduto in prestito: la destinazione

Da giorni non si vedeva a Formello per gli allenamenti ed oggi sono sviluppi circa la sua assenza: André Anderson, come riporta TuttoMercatoWeb, è stato ceduto in prestito al San Paolo. Il giocatore andrà dunque in Brasile, con il suo contratto con i biancocelesti in scadenza nel 2023. Ancora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ma il classe ’99 sembrerebbe aver già lasciato la Capitale, motivo per cui non si è visto nei pressi del centro sportivo in questi giorni.