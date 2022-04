CorSera| Lazio, continuità e i gol di Immobile per tenere vivo il sogno europeo

La Lazio si avvicina alla sfida di Marassi contro il Genoa con un solo ballottaggio: si tratta di Pedro-Zaccagni. Per il resto, i biancocelesti possono tentare di perseguire la via della continuità, ora che la possibilità c’è. La prova contro il Sassuolo è stata ottima, giusta per lasciarsi alle spalle il derby. Sarri ha a disposizione praticamente tutti i giocatori. Luiz Felipe, Radu e Luis Alberto hanno recuperato, anche se forse sarà solo quest’ultimo a scendere in campo da titolare quest’oggi. Proprio lo spagnolo ha fatto un’ottima partita contro il Sassuolo e quest’oggi Sarri punterà su di lui per ottenere un’altra vittoria fondamentale per continuare l’inseguimento al quinto posto. Il tecnico stesso, in settimana, ha chiarito la situazione con il presidente Lotito, decidendo la strategia di mercato: ci saranno molti ritocchi da fare, ma a fronte della situazione legata all’indice ci sarà il sacrificio di uno dei big e i maggiori indiziati sono proprio il centrocampista spagnolo e Milinkovic-Savic. Tra i nomi ci sono Casale, Romagnoli ed Emerson per la difesa, la priorità, oltre al portiere, Rico in pole, e due centrocampisti, che potrebbero essere pescati tra gli svincolati come Vecino e Allan. In avanti servirà un vice Immobile e il sogno di Sarri sarebbe quello di poter abbracciare di nuovo Mertens. Ma per il momento Sarri pensa al Genoa e alla certezza: Immobile. Queste ultime giornate passeranno anche dai suoi gol.

Il Corriere della Sera

