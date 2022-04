Duathlon, categoria Youth A: ad un atleta laziale va la medaglia di bronzo

Domenica alle ore 12:30 i biancocelesti saranno a Marassi per giocare il match contro il Genoa, valevole per la 32esima giornata di Serie A.

Genoa offensivo. Siamo a un momento decisivo della stagione per la squadra di Blessin, a quota 22 punti in campionato. In ottica salvezza, il tecnico potrebbe puntare tutto sul modulo col trequartista e due punte: un Genoa offensivo, già visto a gara in corso contro Udinese, Salernitana, Venezia e Torino.

Sicuramente una scelta rischiosa che garantirebbe una maggiore spinta in attacco, considerando che finora i gol realizzati in nove partite sono stati tre. Allo stesso tempo, però, l’idea di un 4-3-1-2 esporrebbe il Genoa a più rischi.

Lazzari, terzino “vero”. Inizialmente in difficoltà nel nuovo gioco di mister Sarri, ha saputo far ricredere il tecnico biancoceleste, passando da un possibile giocatore cedibile nella sessione del mercato invernale a elemento affidabile nella difesa a quattro. Lazzari, migliore in campo nella scorsa partita contro il Sassuolo, ha dato prova di grande flessibilità: determinazione e impegno lo hanno portato a fare terra bruciata sulla fascia. Nello scorso match allo stadio Olimpico, infatti, ha toccato punte di 33,3 km/h ed è stato il quarto biancoceleste per chilometri percorsi (10,762).

L’unica reta da lui realizzata contro il Genoa risale al 31 marzo 2018, quando vestiva la maglia della Spal: firmò il gol del momentaneo 1-0 nel primo tempo. Il match finì poi in pareggio con la reazione del Genoa nella ripresa.

