Genoa-Lazio, Milinkovic-Savic: “Proveranno a metterci in difficoltà. Sempre bello trovare i nostri tifosi sugli spalti”

Alle 12:30 Genoa e Lazio scendono in campo alle 12:30 per aprire la domenica di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto …, che ha presentato così la gara: “Il Genoa proverà a metterci in difficoltà, ma per noi è fondamentale disputare una buona gara come avvenuto contro il Sassuolo. È importante portare a casa i tre punti. Il nostro gioco è frutto del lavoro collettivo e questo dimostra che siamo un gruppo unito con i vari interpreti che si aiutano a vicenda. I nostri tifosi ci offrono sempre un grande aiuto. È sempre bello trovarli sugli spalti quando scendiamo in campo per il riscaldamento e quando inizia la partita. Ho anche letto che oggi lo stadio sarà pieno, il Genoa vuole salvarsi e ogni sfida è fondamentale”.

Poi ha parlato anche a Sky: “Mi piace più l’assist rispetto al gol: così i ragazzi contenti sono due e non solo uno. E’ dura entrare nella classifica all time della Lazio perché sono un centrocampista e lì ci sono tanti attaccanti: cercherò di fare più gol possibili, ma è più importante portare punti a casa“.

Queste le parole del serbo anche a DAZN: “È una partita non facile, questo è un campo difficile e loro saranno agguerriti per conquistare la salvezza. Anche noi vogliamo i 3 punti per l’Europa. L’obbiettivo è fare più punti possibile da qua fino alla fine della stagione.”

