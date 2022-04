Immobile vs Genoa, le statistiche dei gol in Serie A

Al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Genoa l’allenatore dei padroni di casa Alex Blessin è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Cosa non è andato oggi? I gol sono troppi, avevamo iniziato bene, in controllo. Qualche problemino a sinistro ma abbiamo provatoa risolvere. Parlando di decisione sbagliate non so che dire. Secondo me su Piccoli era un chiaro fallo. Ho sentito dire che fosse fuori area, quindi magari era rosso. Comunque c’è il Var ed è la quinta volta che abbiamo problemi su rigori-non rigori. Io penso che i miei giocatori stiano pensando troppo a questo, potevamo comportarci meglio in alcune situazioni. Gli abbiamo lasciato troppo spazio, concedendogli il gol a Marusic. Non si devono concedere questi gol, ma ancora ho l’idea che sia stato decisivo per la partita quell’episodio. Dobbiamo parlarne, creiamo tanto, ma la qualità delle occasioni è buona, manca l’istinto del killer in questo momento, quello che ci è mancato è stato un buon comportamento difensivo e il coraggio, abbiamo lasciato tanto spazio alla Lazio, che è brava lì davanti ma dovevamo rispondere bene. Abbiamo sbagliato l’approccio, abbiamo questo problema e non vedo l’ora che rigiochiamo, abbiamo diverse partite da giocare, dobbiamo approfittarne. Gol subiti? Ci serve più coraggio, non so perché abbiamo arretrato, bisognava spazzare in tribuna, tanti errori uno dopo l’altro. Voglio sempre che i miei difensori non arretrino troppo, è importante lasciare la linea alta e difendere alti. Nel secondo gol abbiamo sbagliato con gli esterni. Erano troppo liberi, Immobile solo. La palla lunga nel terzo gol con Maksimovic. Dobbiamo giocare delle palle pulite, serve una lunga sequenza di passaggi corti. Ma dobbiamo impararci meglio anche a spazzarla”.

