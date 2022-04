Mourinho provoca la Lazio: “Due vittorie con l’aiuto dell’arbitro”

Nella conferenza stampa post partita di Genoa–Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha dichiarato: “Sono contento dell’atteggiamento con cui siamo scesi in campo. Era una partita molto difficile, sia a livello di condizioni mentali che fisiche. Abbiamo accettato che loro facessero una partita sporca, ma siamo stati lucidi senza farci coinvolgere. Sulla squadra penso che ci siano ancora dei margini di crescita; Immobile ha dei numeri impressionanti, per cui fa notizia quando non trova il gol. Per me è una polemica senza senso, il ragazzo risponde così: ti fa 28-30 gol all’anno. Non voglio pensare alla Nazionale, si parla di un calcio che io seguo poco. Non saprei come rispondere a domande in merito. Abbiamo cominciato a parlare delle possibili evoluzioni della squadra nella stagione, se ci sono giocatori che non hanno firmato per altre squadre la società farà delle proposte. Non si tratta di situazioni chiuse. Vogliamo trovare il margine della continuità, negli ultimi tre mesi abbiamo avuto meno blackout. La continuità è il nostro primo obiettivo. Vorrei che facessimo una volata lineare, non ditemi se mi lamento che il calendario sia infattibile: c’è una partita ancora da recuperare da qualche mese. Si tratta di una situazione spiacevole, perchè . Valenza chiacchierata con la società? Introduttiva.