PAGELLE – Ciro Hattrick Immobile ma apre le danze Re Adam. Reattivo Strakosha, sfortunato Patric

Strakosha 6,5 – Vola a salvare la porta sul colpo di testa di Ostigard, si ripete su una conclusione di Amiri dalla distanza. Ripresa serena con un paio di uscite a sventare i pericoli

Lazzari 7 – Quando accelera va a fuoco la fascia destra, l’intesa con Milinkovic e Felipe Anderson rasenta la perfezione. Il raddoppio nasce infatti su quell’asse con il terzino che serve l’assist ad Immobile. Poteva trovare la gioia personale nel finale ma Felipe gli serve un passaggio troppo lento.



Dall’83’ Hysaj SV

Patric 6,5 – Vederlo giocare in maniera attenta e precisa non fa più notizia. Raggiunge le 150 presenze in biancoceleste con lo sfortunato rimpallo che regala la rete al Genoa, una macchia che non incide minimante sulla prestazione dello spagnolo.

Acerbi 6,5 – Non riesce a deviare in porta la pennellata di Luis Alberto, brivido per un mezzo contatto con Piccoli che cade in area ma più per un autosgambetto che per un fallo del difensore biancoceleste. Fa pesare tutti i suoi centimetri sui palloni aerei.

Marusic 7 – La Lazio spinge specialmente con Lazzari per cui Adam rimane in copertura, poi decide di sganciarsi in avanti e arriva fino in area quando col piattone trova il vantaggio. Sfortunato nel doppio rimpallo con Amiri che porta al momentaneo 1-3.

Milinkovic 6 – Tanto fioretto, quasi troppo, e poca spada. Dal serbo ci si aspetta sempre la giocata illuminante, oggi di invenzioni poche e di leziosismi tanti. Si è riposato in vista dei prossimi impegni.

Lucas Leiva 5 – Lento, fuori fase e falloso. Fa strano vederlo giocare così in una partita dai ritmi non vertiginosi, al brasiliano però si perdona tutto. Meritato il cambio nella ripresa.

Dal 54′ Cataldi 6,5 – Mette ordine alla manovra con qualche lampo di classe di alta scuola per uscire dalle situazioni più ingarbugliate. Una iniezione di fiducia dopo un periodo opaco.

Luis Alberto 6,5 – Si sarà allenato poco in settimana ma la palla canta quando è fra i suoi piedi. La pennellata per mandare in porta Immobile in occasione dello 0-3 è da esposizione in un museo.

Dal 72′ Basic 6 – Entra bene in campo con un paio di conclusioni e una serie di inserimenti a supporto della manovra offensiva.

Felipe Anderson 7 – Spinge, difende e inventa. Sta bene e continua a dimostrarlo duettando con Lazzari con cui ha raggiunto l’intesa perfetta, unico neo quel filtrante troppo mollo nel finale.

Immobile 9 – Tripletta per ribadire ai sordi e agli stolti che bisogna sempre fare i conti con Ciro per quanto riguarda la classifica dei cannonieri. Supera Sivori nella all time, mette Vlahovic a due gol di distanza e porta a casa il pallone.

Zaccagni 7 – Dopo un paio di gare di respiro, è tornato ai suoi livelli. Sulla sinistra mette in affanno la difesa del Genoa, sfiora la rete che poteva chiudere la gara con un destro a giro deviato con la punta delle dita da Sirigu.

Dal 72′ Pedro 6,5 – Propizia l’azione dell’1-4 andando a recuperare il pallone in pressing su Maksimovic, cerca la gioia personale ma Sirigu respinge.

All. Sarri 7,5 – La Lazio vince, convince e dà contintuità alla vittoria col Sassuolo. Rende facile l’impegno con un Genoa che non aveva mai preso più di un gol a partita e sempre nei primi tempi. Ora testa alle prossime perchè è ancora lecito sognare.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: