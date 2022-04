11 aprile 2009, 13 anni fa il poker della Lazio nel derby contro la Roma

La Lazio torna a casa con tre punti importanti dalla trasferta di Genova. Contro i rossoblù è arrivato un netto 1-4 che mantiene la squadra biancoceleste in corsa per un posto in Europa. Oltre ai tre punti, Ciro Immobile torna da Marassi con un bottino speciale: grazie alla tripletta, il bomber numero 17 si porta a casa il pallone. Gioiscono i tifosi della Lazio, ma lo fanno anche tutti i Fantallenatori che lo hanno scelto come attaccante della proprio squadra. Proprio sul Fantacalcio, gioco molto diffuso, e sulla tripletta di Ciro Immobile, il profilo ufficiale Twitter della Serie A ha aperto il sondaggio: “Ciro Immobile al Fantacalcio: con o contro?”.

🤔 @ciroimmobile al @Fantacalcio: con o contro?

Dillo con una GIF: — Lega Serie A (@SerieA) April 11, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: