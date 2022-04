Grazie ai gol contro il Genoa, Immobile si porta a quota 7 triplette in Serie A: raggiunto Cavani

Re Ciro non delude mai. Lasciata da parte la Nazionale, ecco che subito si riprende la Lazio come solo lui sa fare, siglando una tripletta contro il Genoa e regalando quindi altri tre punti per la corsa per l’Europa League. Con la tripletta di ieri, Immobile ha raggiunto un altro record: si tratta della settima volta in cui, in Serie A, segna tre gol o più in una sola partita. In questa speciale classifica, tra i giocatori ancora in attività, ha raggiunto Cavani a quota 7, superando Icardi (6), Mertens (5) e Berardi (4).

