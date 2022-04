“Niente può fermare Adam”-VIDEO

Come ogni settimana siamo qui a ripercorrere il percorso dei calciatori di proprietà della Lazio ceduti in prestito: weekend di fondamentale importanza per Muriqi, Vavro e Djavan Anderson. Male invece l’Alaves di Escalante, la cui situazione in classifica si complica ulteriormente. Andiamo a vedere come è andata.

In Liga la copertina è tutta per Vedat Muriqi: il Mallorca era impegnato in casa contro l’Atletico Madrid, sfida decisa dal calcio di rigore dell’attaccante del Kosovo, che dal dischetto ha siglato l’uno a zero finale. Ancora novanta minuti per Muriqi, che regala un successo di importanza capitale ai suoi: il Mallorca esce finalmente da un tunnel fatto di sette sconfitte consecutive, e grazie a questi tre punti sale al quartultimo posto in classifica, a +1 dal Cadice terzultimo. Discorso diverso per l’Alaves di Gonzalo Escalante, che esce sconfitto dalla sfida giocata in trasferta sul campo dell’Osasuna: 81 minuti in campo per l’argentino, con l’Alaves che ha subito nel finale il gol di Ante Budimir, ex conoscenza del campionato italiano. La situazione in classifica rimane molto delicata: ultimo posto a quota 22 punti, a sette lunghezze di distanza dal Mallorca.

In Liga 2 ancora lontano dal campo Jony, ai box per infortunio, con il suo Gijon che ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Alcorcon: i rojiblancos si mantengono a +10 dalla zona retrocessione.

Ancora vittorioso invece Denis Vavro con il suo Copenaghen, che grazie al successo nello scontro diretto contro il Midtjylland è sempre più padrone della Superliga danese. Novanta minuti in campo per il centrale slovacco, che nonostante l’ammonizione ricevuta al 18′ del primo tempo, resta protagonista del settimo clean sheet consecutivo dei suoi. Copenaghen che al momento ha nove punti di vantaggio proprio sul Midtjylland secondo, quando mancano otto giornate al termine del campionato.

Spostiamoci in Olanda, dove in Eredivisie continua la lotta alla salvezza dello Zwolle di Djavan Anderson e dello Sparta Rotterdam di Durmisi. Lo Zwolle ha battuto in casa l’Alkmaar per 2-1: novanta minuti in campo per Anderson, decisivo in occasione del gol dell’uno a zero, arrivato grazie a un suo assist con un cross dalla destra. Sconfitta esterna invece per lo Sparta Rotterdam, arrivata sul campo dell’Ajax primo della classe: assente stavolta Durmisi, rimasto per novanta minuti in panchina. Gli ospiti erano in vantaggio a sorpresa per 0-1 nel primo tempo, ma l’Ajax ha ribaltato per 2-1 nella seconda frazione di gioco. Ultimo posto per lo Sparta Rotterdam a quota 22: sale invece alla terzultima posizione lo Zwolle, a quota 23.

Concludiamo con la Serie B, partendo dalla gara tra Ascoli e Reggina: successo per i bianconeri, vittoriosi per 2-0 anche grazie all’assist di Maistro, in occasione del raddoppio dei padroni di casa. Finisce invece 2-1 la partita tra Frosinone e Cremonese, dove Cicerelli è stato ancora fuori dalla lista dei convocati, mentre Casasola è invece rimasto per tutti i novanta minuti in panchina. Terminata invece 1-2 la sfida tra Crotone e Ternana, dove Adekanye è rimasto in panchina per tutta la gara.

