Rico, i costi del possibile affare

Non è ancora tempo di mercato ma la società biancoceleste inizia a lavorare per la prossima stagione. Alcune indiscrezioni iniziano a farsi sempre più insistenti, tanto che il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rivelato numerosi sviluppi sulle prossime trattative della Lazio: con l’entourage di Romagnoli nelle prossime ore ci sarà un vertice, probabilmente con la contemporanea presenza di Lotito e Tare che hanno preannunciato una proposta superiore ai 3 milioni a stagione più bonus. In attesa degli accordi con Sarri, comunque titolare di un contratto fino al 2023, il club biancoceleste deve rifondare soprattutto il reparto arretrato e, proprio in merito a questo, rivela sempre il giornalista, Patric è corteggiatissimo dal Valencia ma ora può rinnovare, mentre Acerbi potrebbe partire malgrado un contratto fino al 2025. Sul fronte portieri, con Strakosha e Reina in scadenza, Sarri gradirebbe uno tra Carnesecchi (il preferito) e Kepa (ingaggio alto): gli è stato proposto Sergio Rico e ci sarà tempo per andare nei dettagli. Ora, in arrivo il summit per Romagnoli, un obiettivo sempre più concreto della Lazio. E per l’attacco piace Ciccio Caputo, per ora solo un gradimento.

