CdS | Immobile a caccia del quarto titolo dei bomber in A: segna più di CR7

La tripletta a Marassi, seconda stagionale, lo ha staccato momentaneamente da Vlahovic nella classifica marcatori ed Immobile non vuole sicuramente fermarsi. Ciro infatti continua la scalata: è a caccia del quarto titolo dei bomber in A e, come sottolinea il Corriere dello Sport, è a – 4 da Batistuta e segna più di Cristiano Ronaldo. In Europa, negli ultimi sei campionati, solo Messi e Lewandowski hanno siglato più reti di lui. Nell’attuale classifica dei cannonieri sempre in A, si trova 14esimo con 179 marcature in 287 presenze: ad una rete di distanza da Quagliarella e 4 da Batistuta; leggermente più distanti Del Piero, Gilardino ed un altro big che alla Lazio ha scritto la storia come Giuseppe Signori, fermi a 188 gol.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: