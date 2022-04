Il Presidente della Salernitana Iervolino all’ANSA: “Basta errori arbitrali, mi muoverò in Lega”

Pochi mesi fa è arrivato a Bergamo un fondo americano, con il closing fissato al 14 aprile che darà l’Atalanta in mano a Stephen Pagliuca. Tuttavia la situazione del Chelsea potrebbe cambiare le cose: Pagliuca sarebbe intenzionato a cedere le proprie quote del club orobico, per dare l’assalto all’acquisto del Chelsea. La concorrenza per il club di Londra è agguerrita, con Pagliuca che avrebbe nella cordata anche il presidente della NBA Larry Tenenbaum. A Sky News, Pagliuca ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“È stato un momento sconcertante per la società di calcio e i tifosi. Nel corso della mia vita e carriera, il mio modo è sempre stato quello di operare in silenzio, con integrità e lasciare che le mie azioni e i miei risultati parlino ad alta voce. Tuttavia, è imperativo chiarire e rassicurare i tifosi sul nostro gruppo di offerte e sui suoi impegni, per sottolineare quanto seriamente prendiamo la nostra potenziale responsabilità nei confronti del Chelsea. Nei prossimi giorni formuleremo un’offerta sostanziale e credibile che prevediamo soddisferà i rispettivi requisiti e regolamenti della Premier League, del governo del Regno Unito e della UEFA e ci impegniamo a onorare il nostro impegno per la credibilità e la buona tutela del Chelsea Football Club sin dal primo giorno“.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

