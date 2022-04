Italia: niente addio alla Nazionale, per i bookie Immobile proseguirà la sua avventura in azzurro

ROMA – “Il mio futuro in Nazionale? Io sono uno che non si tira mai indietro, ora punto a finire il campionato, raggiungere obiettivi con la Lazio e poi vedremo”. Così Ciro Immobile, dopo la tripletta contro il Genoa, aveva risposto in merito al suo futuro con l’Italia di Mancini. L’attaccante, spesso criticato per il rendimento in azzurro, non ha sciolto le riserve sul possibile addio alla Nazionale rimandando tutto a fine campionato; una riflessione che, secondo il bookmaker inglese Stanleybet, porterà l’attaccante a proseguire la sua avventura in azzurro, in quota 1,50, assecondando così il desiderio del ct Mancini che vuole confermare all’attaccante napoletano la propria fiducia.

Più remota, invece, la possibilità che quella contro la Macedonia del Nord, costata l’esclusione dal mondiale 2022, sia stata l’ultima apparizione in azzurro per Immobile con l’ipotesi di un addio alla maglia della Nazionale che vale 2,25 volte la posta. RED/Agipro

