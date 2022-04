TMW | Lazio, Strakosha e Patric i rinnovi più spinosi. E oggi c’è il Bodo a Formello

Detto che Marusic e Radu hanno già firmato il rinnovo (a sorpresa il montenegrino solo fino al 2024), in casa Lazio ci sono altri 4 giocatori in scadenza a giugno: Strakosha, Patric, Luiz Felipe e Leiva. “Ne abbiamo cominciato a parlare, se non hanno firmato con altri club la società farà una proposta”, ha spiegato domenica a Marassi Sarri, ovviamente consapevole che la Lazio da tempo sta analizzando queste situazioni. Con Luiz Felipe, dopo il pressing di gennaio e la sua decisione di cambiare campionato (Betis Siviglia con ogni probabilità), i rapporti si sono interrotti, mentre a giugno dovrebbe arrivare anche la separazione con Leiva, a cui non dispiacerebbe tornare in Brasile: ha 35 anni e guadagna più di 2 milioni a stagione, serve un ricambio fisiologico lì in mezzo.

Strakosha e Patric

Su loro due gli interrogativi più grandi, per motivi diversi. La permanenza di Patric è una richiesta di Sarri, che ha promosso lo spagnolo come centrale difensivo titolare: il richiamo del Valencia è forte per il 28enne (29 il 17 aprile), ma la Lazio proverà a farlo rimanere (offerti 1,5 milioni). La permanenza di Strakosha invece è più un’idea della società: fosse per Sarri cambierebbe il titolare tra i pali (con Carnesecchi, ma costa troppo, quindi con Sergio Rico). La Lazio però in estate dovrà cambiare tanti giocatori e, vista la mole di investimenti, non vorrebbe spendere tanto anche per un portiere. Soprattutto se già c’è in casa uno affidabile, nonostante qualche errore. L’albanese, infastidito dalla promozione di Reina l’anno scorso, ha richieste dall’estero e non è scontato che accetti di firmare con i biancocelesti. Tare è in pressing, a breve è previsto un incontro.

Il Bodo chiede ospitalità

Sorpresa a Formello. Oltre alla Lazio, sui campi del centro sportivo biancoceleste – a dieci minuti dall’Olimpico – si allenerà anche il Bodø/Glimt, che giovedì si giocherà con la Roma l’accesso alle semifinali di Conference League. I norvegesi, per rimanere tranquilli, hanno chiesto ospitalità alla Lazio, che ha accettato. TuttoMercatoWeb\RiccardoCaponetti

