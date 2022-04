Primavera 2 | Pisa-Lazio, la designazione arbitrale

Attraverso un comunicato diramato sl proprio sito web, la Lazio ha reso nota la designazione arbitrale che dirigerà la gara di Primavera 2 tra Pisa e Lazio. Sarà il signor Mattia Caldera, della sezione di Como l’arbitro dell’incontro, con assistenti Marco Pilleri – Emanuele Fumarulo. L’incontro valido per la 12ª giornata di ritorno del girone B, è in programma sabato 16 aprile 2022 alle ore 15:00 presso il Centro Sportivo San Cataldo. Sarà l’ultimo per i biancocelesti prima, per via del successivo turno di pausa e al quale seguirà la fine del campionato. Subito dopo, inizierà la fase dei playoff, alla quale la Lazio di Calori è già automaticamente qualificata.

