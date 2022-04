Roma-Bodø, volantino dei tifosi giallorossi per incitare a disturbare la squadra ospite durante la notte

Domani all’Olimpico si terrà la gara di ritorno tra Roma e Bodø-Glimt, con i norvegesi che stanno preparando la partita a Formello, ospitati dalla Lazio. Gli animi sono tesi e il clima non è dei migliori, visti i precedenti tra i giallorossi e il Bodø e viste le polemiche della gara di andata, tra palle di neve lanciate e risse sfiorate. Come cita La Repubblica, i tifosi romanisti hanno fatto circolare un volantino sui social in cui viene resa nota la via dell’albergo dove alloggia la squadra ospite con un messaggio inequivocabile: “Se per caso qualcuno passasse da quelle parti, dalle 23 alle 5, e volesse testare se il clacson funziona…”. I tifosi della Roma, dunque, intendono disturbare la squadra del Bodø-Glimt nella sera prima della partita decisiva per il passaggio del turno. A seguito di questi volantini, comunque, è stata posizionata una pattuglia della polizia che sta sorvegliando la zona giorno e notte per evitare problemi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: