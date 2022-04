Barcellona eliminato dall’Europa League. Eintracht in semifinale

Clamoroso risultato al Camp Nou, il Barcellona viene eliminato dall’Europa League dall’Eintracht che vince in casa dei blaugrana per 2-3. Kostic, ex pallino dello scorso mercato biancoceleste, ha aperto le marcature, Borre raddopia e di nuovo Kostic nel secondo tempo, che sigla la doppietta personale. Il Barcellona tenta il recupero lampo segnando 2 gol nei tempi supplementari con Busquets e Depay, ma non riescono nell’impresa. L’Enintracht vola in semifinale di Europa League, dove affronterà il West Ham.

