Calciomercato Lazio, Pedula: “Domani incontro per Romagnoli, ci sarà Lotito”

Il mercato della Lazio entra nel vivo, i biancocelesti hanno fretta di chiudere i primi colpi per regalare a Sarri la rosa del futuro. Il primo indiziato rimane Alessio Romagnoli. Il difensore ha scelto la Lazio, la sua squadra del cuore, dopo il non rinnovo col Milan. Lotito. cosi come raccontato da Alfredo Pedullà, ha fretta di chiudere e ha anticipato a domani l’incontro con l’entourage previsto per settimana prossima. Potrebbe essere proprio il difensore il primo acquisto della nuova era del Sarrismo.

#Romagnoli, la #Lazio ha fretta e anticipa a domani incontro fissato per martedì e rinviato la scorsa settimana. Ci sarà #Lotito — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 14, 2022

