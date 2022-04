CorSera | Lazio, ora va riconquistato l’Olimpico. Sarri a caccia della terza vittoria di fila

Sprint Europa, in casa 4 delle ultime 6 gare: serve il pubblico.

Come riportato dal Corriere della Sera, dopo la partita contro il Torino, ci saranno il Milan, la Sampdoria e il Verona. Quattro appuntamenti da sfruttare e che, uniti alle trasferte contro Spezia e Juventus, dovranno consegnare alla Lazio il biglietto per l’Europa. Dalla sfida dell’Epifania contro l’Empoli, la società biancoceleste – fatta eccezione per i top match, come Lazio-Napoli e come succederà per Lazio-Milan – ha sensibilmente abbassato i prezzi dei biglietti.

Il ritorno al 100% della capienza, però, si scontra con i numeri: a ieri, erano stati venduti circa 13 mila biglietti.

La società, inoltre, ha confermato anche il servizio BusInsieme: pullman in partenza da 12 zone della città e della provincia per trasportare i tifosi allo stadio.

I biancocelesti in casa hanno un rendimento quasi da scudetto: all’Olimpico sono arrivati solo due ko, entrambi contro ex squadre di Sarri, che riproverà a vincere 3 gare di fila in campionato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: