La Roma va in semifinale di Conference League. Chi affronterà?

Roma-Bodo/Glimt finisce 4-0 per i giallorossi, i quali dopo diversi tentativi riescono a vincere definitivamente la contesa con i norvegesi (che all’andata vinsero per 2-1). La sblocca Abraham al 5° e Zaniolo cala la tripletta. La Roma va in semifinale di Conference League, dove incontrerà il Leicester che ha sconfitto il Psv per 2-1 in rimonta.

