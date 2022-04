Lazio, Pepe Reina celebra la “Giornata Internazionale del portiere” | FOTO

Poco più di 24 ore e prenderà il via una nuova giornata di campionato. Ad aprire il 33esimo turno di Serie A saranno Inter e Milan, impegnate nei due anticipi del venerdì rispettivamente contro Spezia (ore 19:00) e Genoa (ore 21:00). La Lazio di mister Sarri invece, tornerà a giocare allo Stadio Olimpico di Roma, dopo il successo netto per 1-4 in casa del Genoa. I biancocelesti sono a caccia di punti importanti per proseguire la corsa per un posto in Europa. Sabato sera, alle 20:45, nella Capitale arriverà il Torino, reduce dal pareggio a reti bianche contro la capolista Milan. Per parlare del match tra biancocelesti e granata, ai microfoni di ToroNews.net, è intervenuto il doppio ex Angelo Adamo Gregucci, ex difensore che ha vestito entrambe le maglie. Queste le sue parole: “Sarà una sfida equilibrata tra due squadre in un buon periodo. La Lazio, derby a parte, ha sfornato prestazioni di livello e ha ottenuto risultati positivi. Il Torino è sempre squadra caparbia. Per quanto prodotto e fatto non ha i punti che meriterebbe in classifica. Alcuni episodi hanno condizionato i granata, soprattutto nel girone di ritorno. Proprio per tali ragioni prevedo una partita aperta sabato sera”.

Successivamente Gregucci si è espresso anche sugli allenatori delle due squadre, mettendo a confronto proprio Juric e Sarri: “Juric è alla ricerca dell’uomo, degli accoppiamenti, dei duelli. Penso sia tutto sommato il modello più simile alla mentalità storica del calcio italiano. La Lazio con Sarri ha invece un modo di giocare molto più strutturato. Si lavora sul riconoscimento di tracce e di catene di gioco. Le filosofie sono molto differenti: da una parte si interpreta l’uomo, dall’altra la traiettoria. Anche il modo di difendere è diverso: uno difende sul riferimento, l’altro sul reparto”.

