Roma-Bodo/Glimt, lettera distensiva dai tifosi norvegesi: “Abbiamo paura di risse e scontri”

Questa sera è in programma la sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Roma e Bodo/Glimt, una gara che si preannuncia calda per quanto avvenuto la settimana scorsa: alla partita del girone terminata 6-1 per i norvegesi si è infatti aggiunta anche una polemica legata all’allenatore del Bodo e al preparatore dei portieri della Roma. Il tutto esaurito previsto per questa sera accenderà, e non poco, la sfida. Un migliaio sono invece i tifosi norvegesi attesi all’Olimpico.

Un tifoso norvegese, però, ha provato a lanciare un messaggio distensivo su Twitter col fine di evitare scontri: un messaggio divenuto virale in poche ore, tanto da essere ripreso da diverse testate. Questo il contenuto della lettera: “Diversi tifosi del Bodø, che verranno a Roma, hanno paura che possano verificarsi degli incidenti tra noi, risse o scontri. Nel corso degli anni abbiamo condiviso tanto, dai ristoranti (come l’Orion o il Fellini) al buon cibo (dal Chianti agli spaghetti). Quindi combattiamo in campo, se ci sarà bisogno anche negli spogliatoi, ma restiamo amici prima e dopo la partita”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: