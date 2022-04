Lazio-Milan, ecco quando si giocherà

Si attendeva da giorni l’ufficialità della data della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan: come comunicato dalla Lega, la gara ci sarà domenica 24 aprile alle 20:45. Nei prossimi giorni la società biancoceleste metterà in vendita i tagliandi per il big match che vedrà il ritorno dell’ex Pioli all’Olimpico.

