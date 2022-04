Romagnoli sempre più vicino alla Lazio. Anche per Patric ci sono sensazioni positive

La Lazio conosce le condizioni per chiudere, qualcosa in più di 3 milioni più bonus a stagione per cinque anni, le parti resteranno aggiornate per arrivare alla definita quadratura, ma il primo incontro è andato bene. Romagnoli non sta cercando casa a Formello, ma aspetta con interesse che le parti arrivino a una definizione. Anche Patric, come già anticipato, si sta avvicinando al rinnovo.