I risultati della 33°Giornata| Il Milan vola al primo posto, seguita dall’Inter a -2

Vittoria del Cagliari per 1-0 contro il Sassuolo (reduce dal +3 con l’Atalanta), con gol di Deiola. Risultato importante per raggiungere l’obiettivo salvezza, in attesa di conoscere i risultati delle altre squadre in zona retrocessione.

Vince anche il Milan a San Siro per 2-0 contro il Genoa che fa il secondo risultato negativo di seguito, ma con due big di A (la precedente con la Lazio). Leao sblocca la partita al primo tempo e Messias firma il raddoppio.

Termina la prima partita della 33° giornata di Serie A Spezia-Inter, 1-3 per i nerazzurri. Apre le marcature Brozovic al 31°, al secondo tempo raddoppia Lautaro. Solo un’illusione per lo Spezia con Maggiore, ma nei minuti di recupero Sanchez, appena rientrato, chiude i conti. Finisce così l’anticipo del venerdì sera.

