Lazio-Torino, Immobile nel post partita: “C’è un po’ di rammarico ma la squadra ha lottato contro un avversario tosto e va bene così”

Intervenuto ai microfoni di SkySport, il capitano Ciro Immobile ha commentato il pareggio contro il Torino. Queste le sue parole: ” Partita difficile. Dobbiamo migliorare soprattutto l’approccio nel secondo tempo perché anche oggi come al Genoa non è stata dei migliori e l’abbiamo pagato perché per il resto se riuscivamo a portare uno 0-0 fino ai minuti finali magari riuscivamo a fare il gol della vittoria e non del pareggio quindi c’è un po’ di rammarico ma la squadra ha lottato su tutti i palloni contro un avversario tosto e va bene così. Quando becchi una squadra che ti viene appresso in ogni zona di campo devi riuscire a muovere la palla veloce, siamo riusciti a creare qualche occasione ma loro sono una squadra bella tosta sia fisicamente che tecnicamente quindi è stata dura, guardiamo avanti. E’ un punto guadagnato visto che è arrivato alla fine. Sapevamo che era difficile raggiungere la Juventus. Il nostro step va avanti nella crescita, volevamo la terza vittoria consecutiva e purtroppo non è arrivata. Non bastano questi numeri a zittire le critiche perché si ci stanno, io le accetto e ripeto, non accetto però le cattiverie probabilmente ci sta qualcuno che si diverte a farle ma sinceramente io voglio meritarmi le critiche e gli elogi quando ci sono, come tutti del resto perché quando fai parte di questo sport è ovvio che soprattutto in Nazionale, ancora più amplificato, rimane soprattutto il dispiacere di una non qualificazione al Mondiale, quello è un dato di fatto e niente guardiamo avanti al futuro”.

Successivamente Immobile è intervenuto ai microfoni di DAZN, queste le sue parole:

“Abbiamo affrontato una squadra che ci ha messo in grande difficoltà fisica, l’abbiamo pagata, non siamo riusciti a muovere la palla bene e questo ci penalizza, quando non esprimiamo il nostro gioco si va in difficoltà, devo dire però che il risultato più giusto è il pareggio, abbiamo avuto qualche occasione su palla inattiva poi per il resto la partita è stata abbastanza equilibrata.

Di solito è una squadra che ti viene ad aggredire e poi cerca gli spazi, oggi è riuscita a palleggiare e ci ha messo in difficoltà, volevamo andarli a prenderli alti come al nostro solito, però a volte siamo usciti in ritardo, a volte male e questo ci ha penalizzato un pò.

Le difficoltà c’erano e ci sono ancora, la Juve è molto lontana, la lotta per l’Europa League è serrata oggi ci serviva sicuramente qualcosa in più, però è arrivato un pareggio sul finale che sicuramente non è male.

Sui gol stagionali: Frutto di un lavoro che viene da lontano, ringrazio come sempre i compagni, oggi Sergio mi ha messo una palla stupenda come fanno altri compagni nelle altre partite, quindi sono davvero soddisfatto.

Sulla Nazionale: Le critiche fanno parte del nostro lavoro, poi quando arriva una delusione così importante ovvio che dispiace, il problema è quando si accaniscono ma tanto non si risolve niente, le responsabilità sono di tutti e bisogna guardare al futuro, lavorare bene e cercare di andare al prossimo Mondiale e vincerlo questo è l’obiettivo. Per il resto devo ancora decidere”.

