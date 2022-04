Lazio-Torino, Sarri nel pre partita: “Stiamo lavorando sul trovare continuità. Il Torino crea difficoltà a tutti, non saranno demotivati”

Fra qualche minuto inizierà la gara tra Lazio e Torino e mister Sarri ha parlato ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole: “La partita sarà difficile, come ogni partita contro le squadre di Juric. Il Torino ha alta intensità e fisicità, ti crea molte difficoltà, come ha fatto con tutti. Conoscendolo non saranno demotivati. Siamo ancora discontinui, questo è un nostro limite: ci accontentiamo del minimo e caliamo nella motivazione. Ci stiamo lavorando, questa settimana abbiamo lavorato su questo”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: