LIVE | LAZIO-TORINO 0-1 (55′ Pellegri)

Nel pre partita di Lazio-Torino, il centrocampista granata Tommaso Pobega è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il match: “L’obiettivo è quello di consolidare quello che stiamo facendo dalla prima giornata di campionato. Siamo una squadra forte, che lotta e ha sempre fatto grandi partite. Dobbiamo cercare di raccogliere punti che magari in certe partite non siamo riusciti a fare. Juric? Lo ringrazio sempre quando parla bene di me, mi sta dando veramente tanto in termini di fiducia, di migliorie nel gioco, e nel modo in cui sono in campo”.

