Lorik Cana sulla Lazio: “Arrivare in Champions è difficile. Conference? Anche se sono laziale mi piacerebbe una finale Marsiglia-Roma: tiferò i francesi fino alla fine”

L’ex difensore della Lazio Lorik Cana è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ed ha risposto ad alcune domande sulla sua ex squadra e sulla Conference League, di cui è ambasciatore. Ecco le sue parole: “Per la Lazio non sarà facile arrivare in Champions. Con Inzaghi sono stati anni straordinari e ora se vuoi puntare su Sarri devi dare il tempo ai giocatori di capire il suo gioco. Poi con gli acquisti giusti sarà ancora più facile. Conference League? La Roma ha il potenziale per arrivare in finale. Sono laziale, ma mi piacerebbe una finale Marsiglia-Roma, comunque tiferò Marsiglia fino alla fine. Il Leicester è forte, ma i giallorossi rimangono favoriti. Sono fortunati ad avere Mourinho, è un patrimonio del calcio mondiale: devi dargli almeno un anno di tempo, proprio come Sarri alla Lazio.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: