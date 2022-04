SERIE A | Lazio-Torino, le formazioni ufficiali

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 –La Fiorentina batte al Franchi il Venezia grazie alla rete di Torreira e continua la sua corsa all’Europa. I viola sono ora a quota 56 punti, in attesa dei risultati di Lazio, Atalanta e Roma.

Continua il 33° turno di Serie A Tim dopo gli anticipi di ieri in cui le milanesi hanno avuto la meglio: l’Inter ha battuto in trasferta lo Spezia, mentre il Milan a San Siro si è imposto 2-0 sul Genoa. Quest’oggi il Cagliari ha ottenuto tre punti importanti all’Unipol Domus contro il Sassuolo (1-0), mentre le gare delle 14.30 hanno visto trionfare la Salernitana e l’Udinese. La squadra di mister Nicola ha battuto una Sampdoria la cui classifica ora non sorride (1-2), mentre l’Udinese in casa ha calato il poker ai danni dell’Empoli (4-1).

