Lazio-Torino, ancora Immobile: 8 gol contro la sua ex squadra in biancoceleste

Il gol di ieri contro il Torino è l’ottavo in Serie A da quando Immobile è un giocatore della Lazio. tra i tanti record che Ciro sta frantumando c’è anche quello secondo cui l’attaccante di Torre Annunziata è spietato contro le proprie ex squadre. Basti pensare che con 12 gol la sua avversaria preferita è il Genoa, con cui ha militato nella stagione 12-13.

La rete contro i granata, l’ottavo in campionato dal 2016, è arrivato dopo le polemiche della gara contro il toro dello scorso anno in cui Cairo accusò il suo ex bomber di aver giocato con il coltello tra i denti. Un gol con cui si è confermato un giocatore fatale, che non perdona nel momento in cui trova l’occasione di poter fare male.

Due gol sono arrivati nel primo anno di Lazio, uno in casa e uno in trasferta dove andò a segno con una splendida semirovesciata. Nei due anni successivi non trovò la rete nelle due partite sfortunate: all’andata fu espulso dopo svista di Giacomelli e al ritorno si infortunò dopo pochi minuti all’adduttore. Per ritrovare il gol bisognerà aspettare la stagione 19-20, dove segnò una doppietta all’andata e il gol dell’1-1 al ritorno nella terza gara dopo la ripresa del campionato post Covid. Nello stesso stadio tornerà a segno su calcio di rigore anche la stagione successiva. Gli ultimi due sono arrivati, invece, in questa stagione entrambi a pochi minuti dalla fine: rigore al Grande Torino e incornata di testa ieri.

