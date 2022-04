Lazio-Torino, la gara interna da certezza a tabù da sfatare

Il pareggio di ieri tra Lazio e Torino, arrivato nei minuti finali grazie al solito Ciro Immobile, lascia l’amaro in bocca per la prestazione dei biancocelesti che, ancora una volta, dopo la vittoria entusiasmante contro il Genoa sono ricaduti in una prestazione sciapa, quasi senza riferimenti. Una gara, quella interna contro il toro, che sta diventando un vero e proprio tabù per i biancocelesti.

Qualche anno fa battere il Torino in casa stava diventando quasi prassi, dopo le vittorie dalla stagione 2014 fino al 2017, dove la partita con l’arbitraggio scandalo di Giacomelli ruppe la continuità. La prima di questa serie di vittorie arrivò con i gol di Biglia su calcio di punizione e di Klose nel secondo tempo, imponendosi dunque per 2-1 nella prima stagione di Pioli. L’anno successivo la vittoria fu più netta, con il gol di Lulic e la doppietta di Felipe Anderson. Anche la stagione dopo vide una bella vittoria interna per 3-1 con i gol di Immobile, Keita e Felipe Anderson. Una serie di gare interrotta, come detto in precedenza, dall’arbitraggio di Giacomelli nella sconfitta interna per 1-3. Da quel momento solo delusioni per la Lazio con l’unico caso della vittoria per 4-0.

Negli ultimi anni, infatti, esclusa la vittoria nel 2019 sono arrivati solo 3 punti in 4 partite: i pareggi, oltre quello di ieri, sono arrivati nel 2018-19 grazie al gol da fuori di Milinkovic in una gara di per sé molto complessa dove i biancocelesti erano passati in svantaggio con il calcio di rigore di Belotti. Due stagioni dopo lo 0-0 che la gente ricorda soprattutto per la polemica legata a Cairo e Immobile. Una partita, Lazio-Torino, che da anni vede i biancocelesti in difficoltà.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: