Lazio, che rammarico contro il Torino: visti i risultati delle avversarie, era ancora più importante vincere

Una 33ª giornata piena di rammarico, quella della Lazio. Visti i risultati delle concorrenti per l’Europa, la partita contro il Torino di sabato sera lascia un retrogusto amaro in bocca ai biancocelesti. Per come si è svolta la partita il pareggio è un punto d’oro, visto che i granata avevano meritato il vantaggio per come avevano approcciato la partita sia dal punto di vista mentale ma soprattutto tattico.

Tutto il contrario della Lazio, la quale è sembrata in partita soltanto nei primi dieci minuti e poi ha subito le capacità del Torino nell’impedire a Milinkovic e Luis Alberto di creare gioco e con un Bremer che fino al 91’ era stato impeccabile. Per fortuna esiste Ciro Immobile, ma la Lazio ha sprecato una giornata nella quale le avversarie non sono riuscite a fare punteggio pieno, a parte la Fiorentina.

I Viola ora sono a pari punti con la Lazio, ma hanno una partita in meno e ipoteticamente sono loro a posizionarsi al quinto posto. La Roma ieri è riuscita ad acciuffare il pari con il Napoli nei minuti di recupero, così come la Juventus non è andata oltre l’1-1 contro il Bologna. L’Atalanta ha perso con il Verona, quindi la vittoria contro il Torino della Lazio avrebbe significato stare a 58 punti insieme alla Roma e riaccendere le speranze per la Champions League posizionandosi a -5 dalla Juventus (con ancora lo scontro diretto da giocare, seppur difficilissimo).

La Lazio al momento è al settimo posto a +5 dall’Atalanta ottava, il che significa la possibilità di qualificarsi alla prossima Conference League qualora i Viola non riuscissero a vincere la Coppa Italia. Incroci di risultati, ma la Lazio deve essere artefice del proprio destino e raggiungere l’Europa League tramite il campionato (ovvero il quinto posto) e non sperare di entrare in Conference per regalo di altri: con il Torino ha approcciato malissimo una partita che era determinante, soprattutto perché domenica all’Olimpico arriva un Milan voglioso di Scudetto e sarà ancora più complicato raggiungere una vittoria e mantenersi in corsa per gli obiettivi più importanti.

