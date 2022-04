Serie A, le coppie con più gol realizzati: Lazio al primo posto – FOTO

Il crollo della Lazio Primavera negli ultimi due mesi ha portato i ragazzi di Calori dal sogno primo posto e promozione diretta in massima serie al doversi giocare un piazzamento buono per i playoff. Due giornate fa è arrivata la certezza di vedere i biancocelesti almeno ai playoff, ma il periodo negativo ha trovato continuità a tal punto da rischiare di ritrovarsi quarti. Proprio così, da quando il Cesena ha spinto sull’acceleratore per il primo posto i biancocelesti non si sono guardati bene alle spalle, perdendo punti e partite importanti come quella di sabato scorso contro il Pisa.

Proprio i toscani nell’ultima giornata hanno in mano l’occasione di superare la Lazio e prendersi il terzo posto, lasciandosi così i biancocelesti dietro al quarto posto. I ragazzi di Calori la prossima giornata non scenderanno in campo, essendo previsto un turno di riposo per tutte le squadre e quello della Lazio è proprio nell’ultima giornata. Tuttavia il risultato per il Pisa non è scontato: dovranno affrontare, infatti, il Benevento che si trova al momento al quinto posto, ultimo posto della zona playoff, ma con il Perugia a -1. Una giornata in cui ci si potrà aspettare di tutto ma che i giocatori della Lazio vedranno da casa sperando in una caduta dei toscani.

