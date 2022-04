Serie A, basta Verdi per piegare l’Udinese

Termina 0-1 il match della 19° giornata di Serie A tra Udinese e US Salernitana. Nonostante le numerose iniziative nel corso della partita, il risultato si sblocca al 93′ con Simone Verdi, che su assist di Ederson, non spreca l’occasione e chiude definitivamente il match conquistando tre punti importanti e preziosi per la classifica del campionato.

