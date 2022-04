CdS | Lazio-Milan come una trasferta: maggioranza rossonera allo stadio

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, a causa della protesta degli ultras biancocelesti, a cui ieri si è aggiunto il Sodalizio, per il caro biglietti, con prezzi che vanno dai 40 ai 110 euro, il rischio grosso è quello di trovarsi un Olimpico a maggioranza rossonera. Dei 17mila tagliandi venduti, 9mila sono già stati acquistati dai tifosi del Milan e il numero potrebbe aumentare con l’apertura di altri settori dello stadio (si stima un numero complessivo di biglietti venduti pari a 30mila). Solamente mille i biglietti venduti in Curva Nord. Le promozioni fatte per le gare contro Sassuolo e Torino non sono bastate per evitare le polemiche al momento dell’uscita dei biglietti per Lazio-Milan. Non una bella situazione per una squadra ancora in piena corsa per l’Europa. Sarri dovrà fare i conti anche con un ambiente tornato maledettamente ostile.

