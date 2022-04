Lazio-Milan, ecco chi arbitrerà il match

Lotito, in silenzio, pensa a come uscirne. Prima deve consumarsi la protesta e si devono placare gli animi, ma sul tavolo ci sono sconti e promozioni per le ultime gare casalinghe, contro la Samp (8 maggio) e il Verona (22 maggio). Saranno gare importantissime per centrare l’Europa League, Lotito e il suo staff infatti stanno cercando un modo di premiare chi assisterà a Lazio-Milan, ma il piano verrà messo a punto dopo questa gara. Non è ancora ufficiale, anche se Marco Canigiani lo ha lasciato intuire attraverso il canale ufficiale, quando spiegava la promozione di Binance: “Siamo concentrati su questa partita, poi si lavorerà in vista delle prossime e della futura stagione, ci saranno sicuramente delle novità.”

