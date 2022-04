22 aprile 2018, quattro anni fa il poker della Lazio alla Sampdoria: il ricordo della società | VIDEO

Esattamente quattro anni fa, il 22 aprile 2018, la Lazio stava per scendere in campo per la 34° giornata di Serie A 2017/2018. Alle 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma, era in programma il match contro la Sampdoria. Una partita senza storia: i biancocelesti portarono a casa i tre punti grazie al netto 4-0 rifilato ai blucerchiati, firmato Sergej Milinković-Savić e Stefan de Vrij nel primo tempo, e Ciro Immobile nella ripresa, autore di una doppietta in tre minuti sul finale di partita. Per ricordare il poker servito dalla Lazio alla Sampdoria, la società biancoceleste, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha ripreso le quattro reti di quel pomeriggio all’Olimpico.

