Caso plusvalenze, la proposta del Tribunale per stabilire il valore dei giocatori

Sono state pubblicate le ragioni della sentenza relativa al caso plusvalenze da parte del Tribunale Federale Nazionale. All’interno del documento è stata messa in evidenza una delle possibilità che potrebbe essere utilizzata per determinare il valore di un giocatore, per poi sanzionarne lo scostamento ove necessario:

“Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento; e il libero mercato non può essere guidato da un metodo valutativo (quale che esso sia) che individui e determini il giusto valore di ogni singola cessione. Non foss’altro perché, in tal caso, il libero mercato non esisterebbe più per la fissazione di corrispettivi di cessione sostanzialmente predeterminati da quel metodo di valutazione”.

Per quanto riguarda la ricerca di un metodo utilizzabile, ecco la proposta del Tribunale: “De iure condendo, si potrebbe pure pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un “range” di valore, all’interno del quale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione. Ma a ciò non potrebbe che provvedere la FIFA, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale. Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare”. Lo riporta calcioefinanza.it.

