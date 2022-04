FORMELLO – Sarri ritrova Strakosha e Milinkovic, ancora ai box Marusic e Pedro. Tanti dubbi in difesa

E’ stata una settimana complicata quella della Lazio, in preparazione della sfida dell’Olimpico contro il Milan di Stefano Pioli. Dopo le tante assenze della settimana, gran parte dei biancocelesti sono tornati in campo oggi a Formello: si rivedono infatti Strakosha, Radu, Milinkovic, Cataldi e Raul Moro. Solo due gli assenti, che a questo punto difficilmente vedranno il campo domenica sera: Marusic e Pedro. Novità anche per Patric, che come ieri ha svolto anche oggi lavoro differenziato con degli allunghi, salvo poi partecipare alle prove tattiche insieme al resto del gruppo. La seduta odierna è iniziata con il torello, al quale è seguita una fase incentrata sulla rapidità: successivamente è stata la volta delle prove tattiche, con arancioni e celesti schierati con il consueto 4-3-3. Verso il Milan diversi dubbi di formazione, soprattutto in difesa. Se Marusic non dovesse essere della gara, ci sarebbero più opzioni: l’impiego di Lazzari sulla destra con Hysaj sulla sinistra, con Radu che spera sullo sfondo. Al centro della difesa pronti Patric e Acerbi, anche se non è da escludere lo spostamento dello spagnolo sulla fascia destra, con Luiz Felipe e Acerbi che andrebbero poi a comporre la coppia centrale. A centrocampo confermato invece il trio Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni pronti nel tridente offensivo.

