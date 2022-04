Il Messaggero | Esame da Big per Luis Alberto

Mai decisivo con una grande quest’anno, il Mago cerca il riscatto contro il Milan che lo ha sedotto e abbandonato. E ora a corteggiarlo c’è il Napoli .

Quel vizietto, non lo perde mai Luis Alberto. Come riporta Il Messaggero, c’è stato un altro battibecco con Sarri sabato scorso nella pancia dell’Olimpico, subito dopo la diciottesima sostituzione sgradita dal numero 10 contro il Torino. Ormai sono all’ordine del giorno, non fanno più notizia le discussioni fra il tecnico e lo spagnolo. Proseguono da inizio anno. Lo scorso mese il feeling sembrava finalmente sbocciato, ma poi Luis Alberto ci ricasca di nuovo. Sarri non tollera i suoi mugugni, non può far passare le sue battutine nello spogliatoio, ma stavolta non può nemmeno permettersi di punirlo. Anzi, col Milan il Mago dovrà tornare valore aggiunto perché è uno dei pochi ad essersi sempre allenato. Solo ieri la squadra è tornata quasi al completo (Pedro out) in campo. In realtà è fuori anche Marusic, ma il montenegrino ci proverà oggi e sino all’ultimo. Ora però Hysaj e Radu sperano davvero di sfilargli il posto. Milinkovic è rientrato, giocherà domani sera, ma è ancora debilitato. Lo era già col Torino, eppure proprio Sergej ha dato il fritto e regalato a Immobile (ora diffidato) l’assist del pareggio. Sottotono contro il Torino, Luis Alberto. Spento sulla trequarti e in difesa, in ogni calcio d’angolo. Quest’anno il numero 10 ha collezionato 30 presenze, 4 gol e 8 assist, ma soltanto uno contro squadre che occupano in classifica una posizione migliore della Lazio. Adesso c’è l’esame Milan per il riscatto di Luis Alberto. È una vetrina anche per se stesso contro la squadra che la scorsa estate lo ha sedotto e abbandonato di fronte ai 40 milioni richiesti da Lotito. I rossoneri offrivano la metà per lo spagnolo. Oggi lo sconto a 30 milioni sarebbe assicurato perché Sarri da gennaio chiede Vecino al posto di Luis Alberto. Sono in ballo pure Djuricic e Saponara a costo zero, ma prima dev’essere ceduto lo spagnolo. L’agenzia You First lo ha proposto al Napoli, che ora sembra interessato. I partenopei però vorrebbero inserire Petagna per il 29enne iberico. La Lazio non vuole invece contropartite, anche perché Sarri preferirebbe Pinamonti o Caputo oppure inserire il pupillo Mertens in attacco. Lotito ne ha parlato con De Laurentiis al telefono e il discorso può essere presto approfondito.

