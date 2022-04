Inter-Roma, Inzaghi: “La Lazio si tifa a prescindere”

Al termine di Inter-Roma che ha visto vittoriosi i ragazzi di Simone Inzaghi per 3-1, il tecnico ex Lazio ha speso parole d’amore per la sua ex squadra. Al termine della gara, rispondendo alla domanda se avesse sentito i giocatori della Lazio in vista della gara di domani col Milan, Inzaghi ha risposto cosi: “No non li ho sentiti, ma la Lazio si tifa a prescindere”.

