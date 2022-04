La Repubblica | Lazzari e Felipe contro Theo e Leao: le sfide decisive

Zaccagni e Felipe Anderson, dopo le ultime prove non brillanti, devono tornare a sgommare in questo sprint finale per l’Europa. Come riporta La Repubblica, saranno loro le chiavi del big match contro il Milan di domenica (ore 20.45), quando avranno un duplice compito: scatenare l’inferno nella metà campo avversaria, ma anche contenere le discese dei laterali difensivi rossoneri, sempre molto aggressivi. Theo Hernandez, 4 gol e 6 assist in stagione, su tutti. Il terzino mancino del Milan è il punto di forza di Pioli, l’uomo in più che fa la differenza in coppia con Leao sulla fascia sinistra. Proprio su quella corsia si giocherà la partita. Felipe e Lazzari, i due velocisti della Lazio, contro Theo e Leao, le frecce rossonere. All’andata e in Coppa Italia i due diavoli furono devastanti, con il portoghese che timbrò il cartellino in entrambi be le occasioni. Ma se da un lato della medaglia spaventano, dall’altro invece concedono qualcosa – a volte parecchio – in fase difensiva. E allora il duo laziale dovrà sfruttare lo spazio che si aprirà sulla fascia: in particolare, Sarri punta forte su Felipe Anderson, imprendibile quando è in giornata. Di sicuro, il tecnico – che deve migliorare lo score degli scontri diretti, nel girone di ritorno ha vinto solo quello con la Fiorentina – potrà contare su Milinkovic, rientrato a pieno regime ieri a Formello. L’influenza è alle spalle, il serbo giocherà a centrocampo con Leiva e Luis Alberto. Gli unici ancora in dubbio sono Marusic, di nuovo bloccato dalla febbre, e Pedro, alle prese con il problema al polpaccio destro: oggi lo staff valuterà le loro condizioni e prenderà una decisione, ma al massimo andranno in panchina. Ci sarà tra i convocati Patric, ieri in campo nelle esercitazioni tattiche: non è al 100% per il fastidio alla coscia accusato col Torino, dunque accanto ad Acerbi giocherà Luiz Felipe. A sinistra in difesa toccherà a Hysaj, in vantaggio su Radu, uno dei tanti debilitati dall’influenza. Il centravanti, ovviamente, è Immobile, alla caccia di un nuovo traguardo: potrebbe diventare il quarto giocatore dei maggiori cinque campionati europei a segnare più di 25 gol in un singolo torneo per almeno tre volte dal 2016/17 (sua prima stagione alla Lazio).

