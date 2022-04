Primavera 2| Alle 15 l’ultimo atto con la Lazio a riposo: i possibili scenari

Oggi andrà in scena l’ultimo atto del campionato di Primavera 2 con la Lazio a riposo. Una giornata che, tuttavia, sarà utile per capire quale sarà il piazzamento finale dei biancocelesti e chi andranno, dunque, ad affrontare ai playoff, la cui certezza si è avuta qualche giornata fa.

Ultimo atto

La Lazio, ferma a 44, potrebbe infatti essere superata dal Pisa, vincente nella passata giornata proprio contro i biancocelesti, attualmente a 43 punti. Tuttavia non è scontato il risultato, dato che l’avversario dei toscani sarà il Benevento, momentaneamente in zona playoff ma con un occhio dietro a Perugia e Ascoli rispettivamente a 1 e 3 punti di distanza. Un campionato ancora aperto che tra poche ore avrà la sua classifica finale.

Le possibili avversarie della Lazio

I playoff in Primavera 2 permettono la fusione dei due gironi, in modo che i secondi di un girone affrontano i quinti dell’altro. Tuttavia, mentre la classifica dei biancocelesti può prevedere solo qualche modifica in quest’ultima giornata, nel girone A tutto è ancora aperto anche per la conquista del primo posto. In base a quello che sarà il piazzamento finale della Lazio, dunque, i possibili avversari potrebbero essere Parma, Monza o Brescia. Meno probabile l’Udinese, prima in classifica e chiamata in causa contro la Reggiana, l’ultima della classe con grande distacco. Poco probabile anche la Cremonese, ferma a -3 punti dal quarto posto.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: