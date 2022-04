Primavera 2| Il Pisa supera la Lazio: ecco avversario e programma dei playoff per i biancocelesti

SI sono da poco concluse le ultime gare decisive per avere il quadro completo della situazione legata ai playoff in Primavera 2. Il trionfo sul Pisa sul Benevento permette ai toscani di concludere la grande scalata e di superare così la Lazio al terzo posto. A farne le spese maggiormente, però, è il Benevento sconfitto proprio dal Pisa e superato dal Perugia al quinto posto, l’ultimo a disposizione per disputare i playoff.

Nel girone A, invece, successo per tutte le squadre in zona playoff: confermata dunque la classifica con il Monza al terzo posto che affronterà la Lazio, arrivata quarta nel proprio girone. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Lazio-Monza

Parma-Perugia

Brescia-Pisa

Frosinone-Cremonese

Le squadre si sfideranno in una sorta di quarto di finale che vedrà l’avanzamento di 4 squadre per la semifinale e di due per la finale. Nel caso di passaggio del turno da parte della Lazio, i biancocelesti affronteranno la vincente di Frosinone-Cremonese.

A contendersi il titolo della Primavera 2, la cosiddetta Supercoppa Primavera 2, saranno il Cesena e l’Udinese. Un ultimo sforzo per i ragazzi di Calori con il fine di raggiungere l’obiettivo Primavera 1, il quale sembrava alla portata con la prima posizione fino al crollo avuto due mesi fa.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: