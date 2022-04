Spezia, Erlic diffidato: salterà la prossima sfida contro la Lazio

La Lazio si prepara ad affrontare la prossima sfida di campionato in programma domani sera contro il Milan. la corsa all’Europa passa dalle ultime 5 partite, letteralmente decisive per gli uomini di Sarri. Dopo l’incontro con i rossoneri, i biancocelesti affronteranno lo Spezia in trasferta nel prossimo turno. In casa bianconera, non sarà della gara Erlic che oggi è stato ammonito sul fallo da rigore commesso contro il Torino. Essendo diffidato, il giocatore dunque non prenderà parte alla successiva partita casalinga.

